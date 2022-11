"இந்தியாவை பாருங்க.. திறமை கொட்டிகடக்குது!" பாராட்டி தள்ளிய புதின்.. நோட் செய்யும் உலக நாடுகள்

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமர் புதின் இந்தியர்கள் பாராட்டித் தள்ளிப் பேசியுள்ள பேச்சு தான் சர்வதேச நாடுகளால் உற்று நோக்கப்படுகிறது.

இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்குமான உறவு என்பது பல ஆண்டுகளாகத் தொடரும் ஒன்று. இதன் காரணமாகவே இந்திய பாதுகாப்புத் துறையில் ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களே அதிகமாக இருக்கும்.

அமெரிக்கா பாகிஸ்தான் ஆதரவு நிலைப்பாட்டை எடுத்த சமயத்திலும் கூட எப்போதும் ரஷ்யா எப்போதும் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாகவே இருந்துள்ளன. இதற்குப் பல உதாரணங்களைக் கூறலாம்.

English summary

What Russia President Putin says about India in his Russia Unity Day Russian President Vladimir Putin praised Indians and India's growth: Vladimir Putin says Indians are talented and will achieve outstanding results for nation.