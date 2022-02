ஓமிக்ரானின் புதிய வேரியண்ட் பிஏ.2 அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு.. ஹூ எச்சரிக்கை!

International

ஜெனீவா: ஒமிக்ரான் வைரசின் பிஏ.2 வேரியண்ட் ஆபத்தான வைரஸ் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸின் மாறுபாட்டான ஒமிக்ரான் வைரஸ் தற்போது உலகமெங்கும் அதிக அளவில் பரவிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் டெல்டா வைரஸ் அளவுக்கு பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தவில்லை.

தற்போது ஒமிக்ரான் வைரஸின் மாறுபாடு உலகெங்கும் தெரியவந்துள்ளது. ஏற்கெனவே ஒமிக்ரான் பிஏ 1 வேரியண்ட் வைரஸ் பரவி வந்த நிலையில், தற்போது பிஏ2 வேரியண்ட் வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

