என்ன நடந்தாலும் சரி! நேரம் பார்த்து பாக் பற்றி சீனா அடித்த கமெண்ட்! இந்தியாவிற்கு மறைமுக மிரட்டல்?

International

oi-Shyamsundar I

இஸ்லாமாபாத்: உக்ரைன் போர் நடந்துவரும் நிலையில் பாகிஸ்தானுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான உதவிகளையும் செய்ய தயாராக இருப்பதாக சீனா அறிவித்துள்ளது.

Russia-வை எதிர்க்க India நடுங்குகிறது.. Joe Biden கடும் விமர்சனம்

பாகிஸ்தானில் தற்போது இஸ்லாமிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு சார்பாக 48வது கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த கூட்டத்தில் பாகிஸ்தான் சார்பாக சீனா சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டு உள்ளது.

இது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்ளும் கூட்டம் ஆகும். சீனா சார்பாக சீனாவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங்க் இ கலந்துகொண்டார்.

உக்ரைன் போரால்.. புதினின் 38 வயது காதலிக்கு வந்த சோதனை.. நெருக்கடியில் சுவிஸ்

English summary

Will help Pakistan in any situation to defending the sovereignty says China Foreign Minister Wang Yi is in Islamabad meeting.