இந்தியாவில் மதவாதம் பெருகியுள்ளது.. ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்த நாடு.. நெல்சன் மண்டேலா பேத்தி வேதனை!

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஜொகன்னஸ்பெர்க்: இந்தியா ஒரு இனவெறி நாடாக மாறும் அபாயம் உள்ளது என்று நெல்சன் மண்டேலேவின் பேத்தி நிடிலேகா மண்டேலா தெரிவித்துள்ளார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 18ம் தேதி நெல்சன் மண்டேலா தினமாக கொண்டாடப்பட்டது. அதனையொட்டி ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இளவரசர் ஹாரி பேசும்போது, ஜனநாயகம் மற்றும் சுதந்திரம் மீது தாக்குதல் நடைபெற்று வருவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். இதுகுறித்து பேசிய நெல்சன் மண்டேலாவின் பேத்தியான நிடிலேகா மண்டேலா, உலகம் முழுவதும் ஜனநாயகத்தை ஆதரிக்கும் நாடான இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Islamophobia has corroded what was once the world’s largest democracy, as laws that belong to South Africa’s apartheid past pop up across India.