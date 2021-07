'புதிய ஆட்சியில் பெண் உரிமை பாதுகாக்கப்படும்.. ஆனால் எங்கு சென்றாலும் ஆண் துணை தேவை..' தாலிபான்கள்

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: ஆப்கனில் உள்நாட்டுப் போர் தொடர வேண்டும் என்பது யாருடைய நோக்கமும் இல்லை எனத் தெரிவித்துள்ள தாலிபான்களின் செய்தித்தொடர்பாளர் சுஹைல் ஷாஹீன், தாலிபான் ஆட்சியில் பெண்கள் வேலை செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றாலும் அவர்களுடன் துணைக்கு ஆண் உறவினர்கள் செல்ல வேண்டும் எனத் தெரிவித்தார்.

ஆப்கன் நாட்டிலிருந்து அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதும், அங்குள்ள தாலிபான்கள் ஆப்கன் ராணுவத்தின் மீது தங்கள் தாக்குதலைத் தொடங்கிவிட்டது. அங்கு சுமார் 80% நிலத்தைத் தாலிபான்கள் ஏற்கனவே தங்கள் காட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துவிட்டது.

ஆப்கனில் தாலிபான்களிடம் ஒற்றை அதிகார தலைமை தேவையில்லை என்றாலும்கூட தற்போதைய அஷ்ரஃப் கானி அதிபர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை அமைதி திரும்பாது என்று தாலிபான்களின் செய்தித்தொடர்பாளர் சுஹைல் ஷாஹீன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Taliban says it does not want to monopolize power but insists there will not be peace in Afghanistan until there is a new negotiated government. In Taliban regime, women would be required to have a male relative with them to leave their home.