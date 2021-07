சீனாவுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் மண்ணில் இடம் இல்லை.. தாலிபான்கள் தடாலடி

International

oi-Veerakumar

பீஜிங்: ஆப்கானிஸ்தான் மண்ணில் சீனாவுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை நடத்த விட மாட்டோம் என்று தாலிபான்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதேபோல, ஆப்கானிஸ்தானின் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதிலும், நாட்டை மீண்டும் சீரமைப்பதிலும் தாலிபான்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது. தங்கள் நாட்டுக்கு வருகை தந்த தாலிபான் தூதுக்குழுவிடம் இந்த தகவலை தெரிவித்ததாக சீனா கூறியுள்ளது.

சீனா வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் யியை வடக்கு சீன நகரமான தியான்ஜினில் 9 தாலிபான் பிரதிநிதிகள் சந்தித்து பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். அப்போது சமாதான முன்னெடுப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக தாலிபான் செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

"The delegation assured China that they will not allow anyone to use Afghan soil against China," Naeem said. "China also reiterated its commitment of continuation of their assistance with Afghans and said they will not interfere in Afghanistan's issues but will help to solve the problems and restoration of peace in the country."