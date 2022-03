உலகின் டேஞ்சரஸ் ஸ்னைப்பர்.. உக்ரைன் படையுடன் இணைந்த "வாலி.." 6 ரஷ்ய வீரர்களை சுட்டு வீழ்த்தி ஆவேசம்

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: உலகின் மிகவும் அசாத்திய துப்பாக்கிச்சூடும் திறமை கொண்ட ‛ஸ்னைப்பர் வாலி' (sniper Wali) உக்ரைனுடன் கைகோர்த்துள்ளார். இவர் உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யாவை எதிர்த்து போர் புரிந்து வருகிறார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடர்ந்து போர் புரிந்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாக தாக்குதல் குறைந்திருந்த நிலையில் இன்று முதல் அதிகரிக்க துவங்கியது. கீவ் நகரை ரஷ்யாவின் ஏவுகணைகள், குண்டுகள் மீண்டும் தாக்குகின்றன.

ரஷ்யா, உக்ரைன் இடையேயான பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்துள்ளதால் தொடர்ச்சியாக போர் நடந்து வருகிறது. மேலும் இந்த போரில் அணுஆயுதம், உயிரி ஆயுதம் பயன்படுத்தப்படுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் இந்த குற்றச்சாட்டை ரஷ்யா, உக்ரைன் நாடுகள் மறுத்துள்ளன.

English summary

Who is The world's most dangerous Sniper ‛Wali’ who has joined hands with Ukraine. He has been waging war against Russia in support of Ukraine.