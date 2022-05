ஏலத்திற்கு வருகிறது உலகின் மிகப்பெரிய வெள்ளை வைரம்.. ரூ.230 கோடிக்கு ஏலம் போகும் என எதிர்பார்ப்பு!

International

oi-Jaya Chitra

ஜெனீவா: தி ராக் என அழைக்கப்படும் மிகப் பெரிய வெள்ளை நிற வைரம் ஒன்று, ஜெனிவாவில் நடைபெறும் ஏலத்தில் இதுவரை இல்லாத பெரிய தொகையாக, ரூ. 230 கோடிக்கு விற்பனையாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வைரங்கள் எப்போதுமே மதிப்பு மிக்கவைகளாகவே கருதப்படுகிறது. சாதாரண வைரங்களுக்கே மதிப்பு அதிகம் என்றால், அரிய வகை வைரங்களைப் பற்றி கேட்கவா வேண்டும். அப்படிப்பட்ட வைரக் கல் ஒன்று அடுத்த வாரம் ஜெனீவாவில் ஏலத்திற்கு வருகிறது. இந்த வைரக்கல்லானது முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு பெரிய தொகைக்கு ஏலம் போகும் என இப்போதே எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாகி விட்டது.

இது கிறிஸ்டி விற்பனையின் (Sale by Christie) ஒரு பகுதி ஆகும். இதில் ஒவ்வொன்றும் 200 காரட்டுகளுக்கும் அதிகமான எடையுள்ள இரண்டு வைர கற்கள் உள்ளன. அவற்றில் 'தி ராக்' எனப்படும் பெரிய வெள்ளை வைரமானது பேரிக்காய் வடிவிலானது. 228.31 காரட் வைரமான இது, கோல்ஃப் பந்தின் அளவில் இருக்கும்.

அம்மாடியோவ்.. ஏப்ரலில் ஏலத்திற்கு வரும் அரிய வகை நீல நிற வைரம்.. விலை ரூ. 349 கோடி!

English summary

'The Rock', a 228.31 carat pear-shaped stone roughly the size of a golf ball, is expected to sell for up to $30 million, the auctioneer said.