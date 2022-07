இதே மாதிரி நமக்கு டீச்சர் கிடைச்சுருந்தா? கோமாளி வேடம் போட்டு கணக்கு! அசத்தும் ஆசிரியை யுவராணி!

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம் : மாணவர்களுக்கு கணிதத்தின் மீதான ஆர்வத்தினை ஏற்படுத்தி உற்சாகத்துடன் கற்றிட அரசு பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர் கையிலெடுத்த ஆயுதம் தான் கோமாளி வேடம்... கணித வகுப்புகளில், பாட்டு பாடி, ஆட்டம் ஆடி, கதை சொல்லி வரும் யுவராணி குறித்து பார்க்கலாம்..

ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் ஒவ்வொரு தனித்திறன்கள் அவர்களுக்குள்ளேயும் பொதிந்து கிடக்கிறது. இதனை சரியாக உற்றுநோக்கி குழந்தைகளை ஊக்குவித்தால், இன்னும் தன்னம்பிக்கையோடும், உற்சாகத்தோடும் சமூகத்தில் வெற்றி நடை போடுவார்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்தது.

தன்மகன் மருத்துவராக வேண்டும் பொறியாளராக வேண்டும் பெரிய தொழிலதிபராக வேண்டும் என பெற்றோர் நினைத்தாலும் அவர்களை கண்ணுக்கு கண்ணாக பார்த்து அவர்களுக்குள் இருக்கும் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருவது ஆசிரியர்களின் பணி. ஆசிரியர்கள் தான்..

English summary

A government school teacher dresses up as a joker and leads the class by singing and singing in math classes to make students interested in mathematics and learn with enthusiasm.