ஆடி வெள்ளி..எப்பொழுதும் காப்பாய் காமாட்சி - ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தின் ஆன்மீக பயணம்

Kancheepuram

oi-Jeyalakshmi C

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மனை ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று தரிசனம் செய்துள்ளார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். எப்போதும் காப்பாய் காமாட்சி என்றும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

ஆடி மாதம் அம்மனுக்கு உகந்த மாதம். காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறும். ஏராளமான பெண்கள் விளக்கேற்றி அம்மனை வழிபடுவார்கள்.

ஆடி வெள்ளிக்கிழமையில் அம்மனை வழிபட்டால் மன நிம்மதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும் செல்வ வளம் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை. ஆடி வெள்ளிக்கிழமையான இன்றைய தினம் காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மனை வழிபட்டுள்ளார் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்.

யார் இந்த கலீம் முல்லா கான்.. ஒரே மரத்தில் சச்சின், ஐஸ்வர்யா.. 300 வெரைட்டி.. ஆச்சரிய மாம்பழ மனிதர்

English summary

Aishwarya Rajinikanth visited Kanchipuram Kamachi Amman on Friday. He has also posted on his Twitter page that he is always Kabpay Kamakshi.