Kancheepuram

oi-Velmurugan P

காஞ்சிபுரம்: : மூளையை பயன்படுத்தி மக்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கான எந்த தேர்தல் வாக்குறுதியும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் நிறைவேற்றவில்லை என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சனம் செய்தார். தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு வருடத்தில் ஜல் ஜீவன் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது என்று கூறினார்.

அடுத்த 2 வருடத்தில் ... முக்கியமான திட்டம்.. பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பரபரப்பு பேச்சு

காஞ்சிபுரம், வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, தென்காசி, திருநெல்வேலி ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு இன்னமும் சில நாட்களே உள்ளது. இதனால் அதிமுக, திமுக, பாஜக, பாமக, நாம்தமிழர் கட்சி, மநீம என அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக வாக்கு சேகரித்து வருகின்றன.

மே வங்கத்தில் 3 தொகுதிகளை.. அப்படியே தட்டி தூக்கிய திரிணாமுல்.. மிக பெரிய தோல்வியை எதிர்நோக்கி பாஜக

பாஜக மற்றும் அதிமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

English summary

jal jeevan mission in tamilnadu : bjp state leader annamalai said An important project is going to be implemented in Tamil Nadu in the next two years.