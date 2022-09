நல்லா தான் போச்சு.. கடைசில வச்சாரே ட்விஸ்ட்.. ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர் பேச்சால் அதிர்ந்துபோன மேடை!

Kancheepuram

oi-Vignesh Selvaraj

காஞ்சிபுரம் : அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளரான முன்னாள் எம்.எல்.ஏ, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிமுகவுக்கு தலைமை ஏற்றுள்ளார் எனக் கூறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அடைமொழிகளை எல்லாம் சொல்லிப் புகழ்ந்த ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர், கடைசியில் ஓபிஎஸ் என பிளேட்டை மாற்றிப் போட்டதால் மேடையில் இருந்தவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

உடனே சுதாரித்துக்கொண்ட முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பழனி, மன்னிப்புக் கேட்டு ஈபிஎஸ் என தனது பேச்சை மாற்றிக்கொண்டு பேச்சைத் தொடர்ந்தார்.

அதிமுக மோதல் விவகாரம் தொடர்ந்து வரும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர் ஒருவர் ஓபிஎஸ்ஸை பொதுச் செயலாளர் எனப் பேசிய வீடியோவை ஓபிஎஸ் தரப்பினர் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

At ADMK Sriperumpudur public meeting, there was a commotion when former MLA palani, a supporter of Edappadi Palaniswami, was named O. Panneerselvam as the general secretary of the ADMK.