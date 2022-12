மறுபிறவி எடுத்து வந்த டி.ராஜேந்தர்..வழக்கறுத்தீஸ்வரரிடம் வைத்த பலமான கோரிக்கை..மருமகள் வருவாளா?

Kancheepuram

oi-Jeyalakshmi C

காஞ்சிபுரம்: எனது மகன் சிலம்பரசனுக்கு பிடித்த திருமகளை குலமகளை தேர்வு செய்யும் பொறுப்பை இந்த வழக்கறுத்தீஸ்வரிடமே விட்டு அது குறித்த கோரிக்கையை வைத்துள்ளேன் என்று அவரது தந்தை டி.ராஜேந்தர் கூறியுள்ளார். இந்த கோரிக்கையை அவர் சிறப்பாக நிறைவேற்றுவார் என்று எதிர்பார்ப்பதாகவும் டி.ராஜேந்தர் தெரிவித்தார்.

திரும்பிய திசையெல்லாம் கோவில்கள் நிறைந்த காஞ்சியில் விஐபிக்கள் வழக்கறுத்தீஸ்வரர் கோவிலில் மட்டும் அரசியல்வாதிகளுக்கு சிறப்பான கோவிலாக உள்ளது. முனிவர்களுக்கும், தேவர்களுக்கும் இடையே வேதத்தில் கூறப்பட்ட கருத்துக்கள் குறித்து கருத்து வேறுபாடு எழுந்தது. இது தொடர்பான உண்மைத் தன்மையை அறிய, காஞ்சிபுரத்தில் விசேஷமாக சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டதாக ஐதீகம்.

அவர்களுடைய வழிபாட்டில் மகிழ்ந்த இறைவன், அவர்கள் முன் தோன்றி, அவர்கள் பிரச்னையை தீர்த்து வைத்தாராம். இறைவனே நேரில் வந்து வழக்கை தீர்த்து வைத்ததால், இக்கோவிலில் உள்ள இறைவன், 'வழக்கறுத்தீஸ்வரர்' என அழைக்கப்படுகிறார்.

English summary

T. Rajendar said that I have left the responsibility of choosing the clans of my son Silambarasan's favorite wife to this lawyer. T. Rajender said that he expects that he will fulfill this request well.