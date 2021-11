பாஜகவின் அந்த எண்ணம் ஒருபோதும் நிறைவேறாது.. அண்ணாமலைக்கு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதிலடி

Kanyakumari

oi-Velmurugan P

கன்னியாகுமரி: மத துவேஷத்தை உருவாக்கி தி.மு.கவின் வாக்கு வங்கியை கைப்பற்ற நினைக்கிறது பா.ஜ.க. இந்த எண்ணம் ஒருபோதும் நிறைவேறாது என்று அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் நேற்று முன்தினம் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்குப் பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் திருவிதாங்கோடு அரசு நடுநிலைப் பள்ளிக்குச் சென்று பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களை இனிப்புகள் மற்றும் பூ கொடுத்து அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் வரவேற்றார்.

பின்னர் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, இந்துக்களுக்கு விரோதி தி.மு.க என பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பேசியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி கேட்டனர்.

English summary

The BJP wants to create religious hatred and seize the DMK's vote bank. Minister Mano Thangaraj has retorted that this intention will never be fulfilled.