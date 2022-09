நல்லா இருக்கீங்களா? வெளிநாட்டு டூர் ப்ளான் என்னாச்சு! ‘வில்லேஜ் குக்கிங்’ சேனலை மறக்காத ராகுல்காந்தி

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரியில் மூன்றாவது நாளாக சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு வரும் காங்கிரஸ் முன்னால் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது நடை பயணத்தின் போது வில்லேஜ் குக்கிங் சேனலை சேர்ந்தவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக பேசியதோடு உங்களது உங்களது வெளிநாட்டு டூர் செல்லும் முயற்சி எந்த அளவில் இருக்கிறது என விசாரித்தார்.

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தவும், காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் மத்தியில் எழுச்சியை ஏற்படுத்தவும் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடோ யாத்ரா' என்ற பெயரில் நடைபயணம் மேற்கொள்கிறார்.

செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபம் முன்பிருந்து நடை பயணத்தை தொடங்கிய அவர், 12 மாநிலங்கள், 2 யூனியன் பிரதேசங்கள் வழியாக மொத்தம் 48 நாட்கள் 3,700 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்து சென்று காஷ்மீரை அடைகிறார்.

English summary

Congress leader Rahul Gandhi, who is on tour in Kanyakumari for the third day, during his walking tour had a pleasant chat with the members of the Village Cooking Channel and inquired about your foreign tour efforts.