விட்டதைப் பிடித்து ‘கொடி’ நாட்ட கணக்கு போட்ட மாஜி! வாரிசுக்கு பதவி பெற பரபர மூவ்! “அதே ரூட்”.. ஆஹா!

Kanyakumari

oi-Vignesh Selvaraj

கன்னியாகுமரி : திமுக இளைஞரணி மாவட்ட, மாநகர அமைப்பாளர் பதவிகளுக்கான நேர்காணல் விரைவில் நடைபெறும் என இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சமீபத்தில் அறிவித்த நிலையில், இந்த பதவிகளைப் பெற பெரும் போட்டியே நடக்கிறதாம். குமரி மாவட்ட அரசியலில் ஓரங்கட்டப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் சுரேஷ் ராஜன், தனது மகனுக்கு மாநகர அமைப்பாளர் பதவியைப் பெற்று, மீண்டும் தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்ட முயற்சித்து வருகிறாராம்.

திமுக இளைஞரணியில் பதவி பெற இளைஞர்கள் இடையே மிகுதியான ஆர்வம் காணப்படுகிறதாம். உதயநிதி ஸ்டாலின் இளைஞரணியினருக்கு எம்.பி., எம்.எல்.ஏ சீட்கள் என எளிதாக வளர்ச்சி ஏற்படும் எனக் கருதப்படுவதால், அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏக்கள் என பலரும், தங்கள் வாரிசுகளுக்கு இளைஞரணியில் பதவி பெற்றுத்தர முயற்சிக்கின்றனராம்.

மாநில இளைஞரணி துணை செயலாளர் பதவிக்கு, எந்த சிபாரிசையும் ஏற்காமல் ஆட்களை தேர்வு செய்த உதயநிதி ஸ்டாலின், மாவட்ட, மாநகர அமைப்பாளர் பதவிகளுக்கு விரைவில் சென்னை அன்பகத்தில் நேர்காணல் நடத்த இருக்கிறார்.

English summary

