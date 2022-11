பெண்களுக்காக போராட்டம் நடத்த பாஜகவினருக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை.. அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் சுளீர்!

Kanyakumari

oi-Vignesh Selvaraj

கன்னியாகுமரி : குஜராத்தில் வீட்டிற்குள் புகுந்து ஆண்களை கொலை செய்துவிட்டு, கர்ப்பிணி பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தவர்கள், நீதிமன்றத்தில் தண்டிக்கப்படாமல் விடுதலை ஆகி வந்தபோது வரவேற்பு அளித்த கட்சியினருக்கு, பெண்களுக்காக போராட்டம் நடத்துவதற்கு தகுதியே இல்லை என அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக தலைமைக் கழகப் பேச்சாளர் சைதை சாதிக், பாஜகவில் உள்ள நடிகைகள் பற்றி பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், சைதை சாதிக்கை கண்டித்து பாஜகவினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

சைதை சாதிக் பேசிய மேடையில் இருந்த அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ், சைதை சாதிக் பேச்சை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கைதட்டியது பற்றி நடிகை குஷ்பு கடுமையாகச் சாடியிருந்தார்.

இந்நிலையில், பாஜகவினர் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம் குறித்து விமர்சித்துள்ளார் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்.

English summary

Minister Mano Thangaraj has criticized the BJP party who welcomed those who broke into houses and killed men and raped a pregnant woman in Gujarat, when they were released without being punished in the court, saying that they are not have right to protest for women.