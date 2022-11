மளமளவென கூடிய கூட்டம்.. வெளியே கூட வர முடியல.. குமரியில் திக்குமுக்காடிய போலீஸ் நிலையம்! என்னாச்சு

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: தனியார் நிலத்தில் வைத்திருந்த முள்வேலியை அகற்றிய நபரை விடுதலை செய்யக்கோரி 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நித்திரவிளை அருகே மீனவ சமுதாய மக்களின் கீழ் இயங்கும் தூத்தூர் புனித யூதா கல்லூரி உள்ளது.

இந்தக் கல்லூரிக்கு சொந்தமான 13 ஏக்கர் நிலம் கல்லூரிக்கு பின்பக்கமாக உள்ளது.

English summary

Kanyakumari district has been in a state of chaos since the public besieged the police station for more than 10 hours demanding the release of the person who removed the barbed wire fence from the private land.