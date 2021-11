மோசமான வெள்ள பாதிப்பு.. தொகுதி பக்கம் எட்டிப்பார்க்காத எம்எல்ஏ விஜயதாரணி.. கொந்தளிக்கும் பொதுமக்கள்

Kanyakumari

oi-Vigneshkumar

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டம் விளவங்கோடு தொகுதியில் கடுமையான வெள்ளச் சேதம் ஏற்பட்ட நிலையில், அத்தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயதாரணி தொகுதியில் எவ்வித மீட்புப் பணிகளிலும் ஈடுபடவில்லை என்று அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

கடந்த சில ஆண்டுகளைப் போல இல்லாமல் இந்தாண்டு வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது முதலே மாநிலத்தில் பல்வேறு இடங்களிலும் கனமழை பெய்தது.

குறிப்பாகத் தலைநகர் சென்னையில் ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் பெய்த கனமழையால் நகரின் பல்வேறு இடங்களிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.

English summary

Kanyakumari district have alleged that MLA Vijayatharani of the constituency was not involved in any rescue operations as severe flood damage was reported in the Vilavancode constituency.