உறுப்பு வெந்து இறந்த பிஞ்சு.. காரணம் "அவங்களா".. கேமரா ஒயரை எலி கடிச்சிடுச்சாமே.. குமரியில் மர்மம்

Kanyakumari

oi-Hemavandhana

கன்னியாகுமரி: 6ம் வகுப்பு மாணவனை ஆசிட் குடிக்க வைத்து கொன்றவர்கள் யார் என்பது குறித்த அடையாளம் இன்னும் தெரியவில்லை.. எனினும் இது தொடர்பான சில தகவல்கள் வட்டமடித்து கொண்டிருக்கிறது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை அருகே மெதுகும்மல் பகுதியை சேர்ந்தவன் அந்த சிறுவன்.. 11 வயதுதான் ஆகிறது.. அதங்கோடு தனியார் பள்ளியில் 6ம் வகுப்பு படித்து வருகிறான்.

கடந்த 24ம்தேதி, இந்த பள்ளியில் காலாண்டு தேர்வு முடிந்து, லீவும் விடப்பட்டுள்ளது.. தேர்வின் கடைசி நாள் அது.. மாணவனும் பள்ளி முடிந்ததும், அங்குள்ள பாத்ரூமுக்கு சென்றுள்ளான்.

English summary

Who needs to kill the student the 6th std boy in Kanniyakumari and CBCID Police inquiry is going on