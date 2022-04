இந்த காலத்திலும் இப்படி... KGF படம் போல் கரூரில் கொத்தடிமையாக வைக்கப்பட்டு இருந்த 41 பேர் மீட்பு

Karur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கரூர்: தனியார் செங்கல் சூளையில் கொத்தடிமைகளாக வேலை பார்த்து வந்த 7 குடும்பங்களை சார்ந்த பெண்கள் மற்றும் கைக்குழந்தைகள் உட்பட 41 பேரை மீட்டு மாவட்ட அதிகாரிகள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

கரூர் மாவட்டம் வாங்கலை அடுத்த எல்லைமேடு பகுதியில் கே.பி.கே பிரிக்ஸ் என்ற பெயரில் தனியார் செங்கல் சூளை செயல்பட்டு வருகிறது.

இதில் திருவண்ணாமலை மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் என 41 பேர் கொத்தடிமைகளாக வேலை பார்த்து வருவதாகவும் வருவாய் கோட்டாட்சியருக்கு தேசிய ஆதிவாசிகள் ஆணையத்திலிருந்து புகார் கடிதம் வந்துள்ளது.

District officials rescued 41 people, including women and chidrens from seven families who had been working as slaves in a private brick kiln, are sent to home.