செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராகிட்டார்.. வேண்டுதல் நிறைவேறிடுச்சு.. பெட்ரோல் ஊற்றி தீ குளித்த மாஜி அதிகாரி

கரூர்: கரூரில் உள்ள கோயில் ஒன்றில் ஓய்வுபெற்ற போக்குவரத்துக்கழக அதிகாரி, பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டு தற்கொலை செய்துள்ளார்.

திமுக ஆட்சி வரவேண்டும், செந்தில் பாலாஜி அமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்றும் வேண்டிக் கொண்டதாகவும், வேண்டுதல் நிறைவேறியதால் தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் அவர் கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு தீ வைத்துக் கொண்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கரூர் அருகே மண்மங்கலத்தில் உள்ளது காளியம்மன் திருக்கோயில். மின் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் குலதெய்வம் இந்த கோயில்.

A man set fire on him at Karur Temple as his prayer fulfilled after Senthil Balaji become minister A retired transport worker has committed suicide by pouring petrol on a temple in Karur. He had prayed for the DMK to come to power and Senthil Balaji become a minister.