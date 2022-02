Karur

Rajkumar R

கரூர்: தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள வாக்காளர்களை கவர்வதற்காக அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் ஒருபுறம் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி வரும் நிலையில், கரூரில் ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் ஒருவர் எனக்கு ஓட்டு போட்டால் வார்டில் கொசுக்களை ஒழிப்பேன், எலிகளை பிடிப்பேன் என எலியுடன் நடந்து சென்று வாக்காளர்களிடம் பேசி தனிக் கவனம் பெற்று வருகிறார்.

எனக்கு ஓட்டு போட்டா கொசுக்களை ஒழிப்பேன்.. எலிகளை பிடிப்பேன்.. அட்ராசிட்டி பண்ணும் சுயேட்சை வேட்பாளர்

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதற்காக வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த ஜனவரி 30-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் 4ஆம் தேதி வரை வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யலாம்.

பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணப்பட்டு தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் பின்பு மேயர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு மறைமுக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. கரூரில் திமுக சார்பில் 41 வேட்பாளர்களும், அதிமுக சார்பில் 46 வேட்பாளர்களும் போட்டியிடுகின்றனர்.

An independent candidate in Karur has been getting personal attention by walking with rats and talking to voters as if he would get rid of mosquitoes and catch rats in the ward if they vote for me.