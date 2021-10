Karur

oi-Veerakumar

கரூர்: கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி துணை தலைவர் தேர்தலை தள்ளி வைப்பதாக தேர்தல் அதிகாரி அறிவித்ததால் அதை எதிர்த்து அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சரான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.

எதுக்கு அடிக்குறீங்க.. சத்தம்போட்ட எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர்.. கைது செய்த போலீஸ்! கரூரில் பெரும் பரபரப்பு

அப்போது தேர்தல் அதிகாரி வாகனத்தை முற்றுகையிட்ட விஜயபாஸ்கர் ஆதரவாளர்களை போலீசார் அடித்து இழுத்துச் சென்று வேனில் ஏற்றினர். இதனால் அந்த இடமே போர்க்களமாக மாறியது.

9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் முடிந்த நிலையில், மாவட்ட தலைவர் மற்றும் ஒன்றிய குழு தலைவர், ஊராட்சிமன்றத் துணைத் தலைவர் பதவியிடங்களுக்கு போட்டி நடைபெற்றன.

English summary

Former AIADMK minister MR Vijayabaskar was involved in a scuffle with the police after the election official announced that the Karur district panchayat vice-president election would be postponed. Vijayabaskar's supporters were then dragged away by police and taken away in a van. Thus the place itself became a battlefield.