கரூர் மாவட்ட அரசியலில் களேபரம்.. ‘6:6’.. யாருக்கு பதவி? திடீரென இறங்கிய போலீஸ்.. பறந்து சென்ற மாஜி!

Karur

oi-Vignesh Selvaraj

கரூர் : கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவர் தேர்தலில், திமுக வெற்றி பெறுவதற்காக அதிமுக கவுன்சிலரை கைது செய்ய முயல்வதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் குற்றம்சாட்டியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சொந்த மாவட்டமான கரூரில், மாவட்ட ஊராட்சியில் அதிமுகவுக்கு அதிக பலம் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது சரிசமம் என்ற நிலைக்கு வந்துள்ளது.

இந்நிலையில், இன்று மாவட்ட ஊராட்சி துணை தலைவர் தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், நேற்று, அதிமுக மாவட்ட கவுன்சிலரை போலீசார் கைது செய்ய முயன்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மாவட்ட கவுன்சில் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் தாங்கள் வெற்றி பெறுவதற்காகவே, அதிமுக கவுன்சிலரை கைது செய்ய முயல்வதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தலைமையில், அதிமுக கவுன்சிலர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்தனர்.

English summary

Former AIADMK Minister M.R.Vijayabaskar has accused that DMK tried to arrest an ADMK councilor so that the DMK could win in Karur district panchayat vice president election.