ஆபத்தான சிந்தனை.. தொடரும் கொடூரம்..மாணவிக்கு 14 முறை கத்தி குத்து - ஜோதிமணி எம்.பி. வேதனை

Karur

கரூர்: மணப்பாறையில் காதலிக்க மறுத்ததால் பள்ளி மாணவியை 14 முறை கத்தியால் குத்திய சம்பவம் கேட்டு அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனேன். அந்த மண்ணில் இப்படி ஒரு கொடுமையா என்று வேதனையாக இருக்கிறது என்று தெரிவித்திருக்கிறார் ஜோதிமணி எம்பி. ஒரு பெண் சுய சிந்தனை சுய விருப்பற்ற ஆணின் விருப்பத்தை கட்டாயமாக ஏற்க வேண்டியவள் வெறும் உடல் என்கிற ஆபத்தான சிந்தனையில் இருந்து இம்மாதிரியான கொடூரங்கள் உருவாகின்றன என்றும் அவர் வேதனையுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.

திருச்சி மாவட்டத்தில் மணப்பாறை அத்திகுளம். இப்பகுதியைச் சேர்ந்த 16 வயது மாணவி திண்டுக்கல் சாலையில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு படித்து வந்திருக்கிறார். நேற்று கடைசி தேர்வு முடிந்து வீட்டுக்கு நடந்து சென்றிருக்கிறார்.

அப்போது அவரை வழிமறித்த இளைஞர் தன்னை காதலிக்கும்படி வற்புறுத்தி இருக்கிறார். அவரின் காதலை ஏற்க மறுத்ததால் அந்த பெண்ணை சரமாரியாக கத்தியால் குத்தி விட்டு தப்பி ஓடி இருக்கிறார்.

மணப்பாறை: 11-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு 14 இடங்களில் கத்தி குத்து-தப்பிய நபர் தண்டவாளத்தில் சடலமாக மீட்பு!

The person who stabbed the school girl with a knife 14 times Jothimani mp Face book post: (பள்ளி மாணவிக்கு 14முறை கத்திக்குத்து ஜோதிமணி எம்.பி பேஸ்புக் பதிவு) I was shocked to hear that the schoolgirl stabbed 14 times with a knife as she refused to fall in love with Manapparai. Jothimani MP has said that it is painful to see such a cruelty on the soil.