சீறிப்பாயும் 800 காளைகள்.. துணிவாக 400 காளையர்கள்.. கரூர் ஆர்டிமலையில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு! ஆர்வம்

Karur

oi-Nantha Kumar R

கரூர்: கரூர் மாவட்டம் தோகைமலை அருகே ஆர்டி மலையில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி ஜல்லிக்கட்டு போட்டி சிறப்பாக நடைபெறும். அதன்படி இன்று ஆர்டிமலையில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற உள்ளது. மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி துவக்கி வைக்க உள்ள நிலையில் 800 காளைகளும், 400 வீரர்களும் பங்கேற்க உள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் பாரம்பரியமாக பொங்கல் திருநாளில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மதுரை மாவட்டத்தில் அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் உலக புகழ் பெற்றவையாகும்.

நேற்று முன்தினம் அவனியாபுரத்திலும், நேற்று பாலமேட்டிலும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடந்தது. இன்று அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி துவங்கியது. இதனை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பச்சைக்கொடி காட்டி துவக்கி வைத்தார்.

இதேபோல் கடந்த 2 நாட்களாக மாநிலத்தின் பல இடங்களிலும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடந்தன. இன்றும் சில இடங்களில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி துவங்கி நடைபெற உள்ளது. அந்த வகையில் தான் கரூர் மாவட்டம் தோகைமலை அருகே ஆர்டி மலையில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி துவக்கி வைக்க உள்ளார்.

போட்டிக்கான ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டுள்ளன. வாடிவாசல், பார்வையாளர்கள் அமரும் இடம், தடுப்பு வேலிகள், விஐபி கேலரி, பரிசு வழங்கும் இடம், அவசர வழி உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் தயாராக உள்ளன. மேலும் அவசர சிகிச்சைக்கான ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் உள்ளது.

இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த காளைகள் சீறிப்பாய தயாராக உள்ளன. கரூர், மதுரை, அரியலூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, திருச்சி உள்பட மாவட்டங்களில் இருந்து அதிக காளைகள் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. மொத்தம் 800 காளைகளும், 400 மாடுபிடி வீரர்களும் பதிவு செய்துள்ள நிலையில் மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர்.

English summary

A Jallikattu competition is held annually on the occasion of Pongal at Ardi Hill near Tokaimalai in Karur district. Accordingly, Jallikattu competition will be held in Ardimalai today. 800 bulls and 400 players are expected to participate as Power Minister Senthil Balaji will inaugurate the event.