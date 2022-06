நுபுர்சர்மாவை கைது செய்யுங்க! அதிகாரத்துக்காக வகுப்புவாதத்தை தூண்டும் பாஜக! தமிமுன் அன்சாரி விளாசல்

Krishnagiri

oi-Nantha Kumar R

கிருஷ்ணகிரி: பாஜக அடிப்படை வசதிகள் பற்றி பேசாமல் வகுப்புவாதத்தை ஊக்குவித்து அரசியல் அதிகாரத்தை தக்க வைக்கிறது. நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறாக பேசிய நுபுர் சர்மா, ஜிண்டாலை கைது செய்ய வேண்டும் என மனித நேய ஜனநாயக கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி கூறினார்.

பாஜக கட்சியின் நிர்வாகிகளாக இருந்த நுபுர் சர்மா, ஜிண்டால் ஆகியோர் இஸ்லாமிய நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறான கருத்துகளை தெரிவித்தனர். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இதையடுத்து இருவர் மீதும் பாஜக நடவடிக்கை எடுத்தது. நுபுர் சர்மா கட்சியில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிலையில் ஜிண்டால் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.

English summary

The BJP trying to retains power using promotes communal disputes without talking about basic amenities. Prophet row Nupur Sharma, jindal should be arrested, says Tamimun Ansari, general secretary of the Manithaneya Makkal katchi.