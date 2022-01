கழிப்பறை இல்லாத மக்கள்.. சூளகிரி பஸ் நிலைய டாய்லெட்தான் ஒரே வழி.. அதற்கும் கட்டணம்! கவனிக்குமா அரசு?

Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரி: கழிப்பறை வசதியும் இல்லாததால், பொதுக் கழிப்பறை பயன்படுத்தும் மக்களிடம் பணம் வசூலிப்பதாக புகார் வந்திருக்கிறது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கிறது சூளகிரி. இங்கு உள்ள காமராஜர் நகரில் இருக்கும் குடும்பங்கள் தங்களுக்கு கழிப்பறை கட்டித்தர வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

பேருந்து நிலையத்தில் இருக்கும் பொது கழிப்பறையை மட்டுமே பயன்படுத்தி வருகிறோம், அங்கும் கழிப்பறை பயன்படுத்த பணம் வசூலிப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

