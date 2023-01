எல்லாம் தேர்தல் வரைக்கும்தான்.. கையெடுத்து கும்பிடுவோம்.. ரிசல்ட் வந்தால் கண்ணே தெரியாது.. அமைச்சர்

Krishnagiri

oi-Vishnupriya R

கிருஷ்ணகிரி: தேர்தலுக்கு ஒரு மாதம் முன்பு நாங்கள் யாரையெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அவர்களை எல்லாம் கும்பிடுவோம், அதன் பிறகு எங்களுக்கு கண்ணே தெரியாது என அமைச்சர் ஆர். காந்தி தெரிவித்துள்ளார். பொதுமக்கள் மத்தியில் ஏற்கெனவே இப்படி ஒரு கருத்து நிலவி வரும் நிலையில் அமைச்சர் காந்தி பேசியது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பதிவு பெற்ற கட்டுமான தொழிலாளர் பயனாளிகளுக்கு1.29 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நலத்திட்டங்கள் உதவி வழங்கும் விழா நேற்றைய தினம் நடந்தது. இந்த விழாவில் அமைச்சர் காந்தி கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்டங்களை வழங்கினார்.

இந்த விழாவில் அமைச்சர் காந்தி பேசுகையில் நாங்கள் எல்லாம் அரசியல்வாதிகள். தேர்தலுக்கு ஒரு மாதம் முன்பு பார்ப்பவர்களை எல்லாம் பார்த்து கையெடுத்து கும்பிடுவோம். அப்புறம் எங்களுக்கு கண்ணே தெரியாது.

English summary

DMK Minister R.Gandhi says that Politicians will remember the people only till elections are over. After elections they dont care about the people.