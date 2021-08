Krishnagiri

oi-Velmurugan P

கிருஷ்ணகிரி : ஓசூர் அருகே கர்நாடகா மாநில எல்லையில் லாரியில் கொண்டு சென்ற 6 கோடி மதிப்புள்ள செல்போன்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. கொள்ளையர்கள் குறித்து போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

இன்று அதிகாலை பயங்கரம்.. ஓசூர் அருகே கர்நாடகா எல்லையில் லாரியை மறித்து 6 கோடி செல்போன்கள் கொள்ளை

ஒசூர் அருகே கர்நாடகா மாநில எல்லைப்பகுதியில் உள்ள தேவராயசமுத்ரா என்ற இடத்தில் லாரியில் கொண்டு செல்லப்பட்ட சுமார் 6 கோடி மதிப்புள்ள செல்போன்களை மர்மநபர்கள் வழிமறித்து கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து கர்நாடகா மாநில போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் பகுதியிலுள்ள ஒரு தனியார் செல்போன் கம்பெனியிலிருந்து 6 கோடி மதிப்புள்ள செல்போன்கள் ஒரு கண்டெய்னர் லாரியில் ஏற்றப்பட்டு பெங்களுர் கொண்டு செல்லப்பட்டது.

English summary

Police are conducting a serious investigation into the robbery of Rs 6 crore worth of mobile phones taken in a lorry at the Karnataka state border near Hosur.