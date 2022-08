துரோகம் பண்ணாங்க..அனுபவிக்கிறாங்க! போகிற போக்கில் போட்டு தாக்கிய டிடிவி தினகரன்! அவரையா சொல்கிறார்?

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி : நம்பிக்கை துரோகம் செய்தவர்கள் அதற்கான தண்டனையை அனுபவிக்க தொடங்கி விட்டார்கள் எனவும், செய்த தவறுக்கு நிச்சயம் தண்டனை கிடைக்கும் என்பதால் யாரையாவது பிடித்து தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள் என டிடிவி தினகரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் இருந்து சசிகலா டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் நீக்கப்பட்டு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஒன்றிணைந்தனர். கட்சிக்கு ஓபிஎஸ் ஆட்சிக்கு இபிஎஸ் என நன்றாக சென்று கொண்டு இருந்த அதிமுக அரசியல் பயணம் தற்போது இருவருக்கும் இடையேயான அதிகார போட்டியால் இரு பிரிவாக இருக்கிறது.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் கட்சியில் இருந்து ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நீக்கப்பட்டனர். இதனால் அதிமுகவில் மீண்டும் மோதல் அரசியல் தலைதூக்கியிருக்கிறது.

ஸ்ரீரங்கம் பெரியார் சிலை கூட பெருமாளை மனதுக்குள் வழிபடுவதாகவே நினைக்கிறேன்.. சொன்னது டிடிவி தினகரன்

English summary

TTV Dhinakaran has severely criticized that those who betrayed their trust have started to suffer the punishment for it, and they are trying to save themselves by catching someone because they will surely get punishment for their wrongdoing.