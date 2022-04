Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரி : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனஹள்ளி அருகே அரசு பள்ளியில் ரம்ஜான் நோன்பு இருக்க கூடாது எனவும் நோன்பு இருந்த மாணவர்களை உணவு மற்றும் தண்ணீர் அருந்தச் சொல்லி மிரட்டிய கணித ஆசிரியர் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பள்ளியில் ரம்ஜான் நோன்புக்கு தடை! சாப்பிட சொல்லி மிரட்டிய ஆசிரியர்! போராட்டத்தால் பரபர கிருஷ்ணகிரி

இஸ்லாமிய மக்களின் புனித மாதமான ரம்ஜான் மாதத்தில் ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒன்றான ரம்ஜான் நோன்பு கடைப்பிடிக்கப்படுவது வழக்கம்.

அதிகாலை முதல் மாலை 6 மணி வரை உணவு உண்ணாமலும் கடும் நோன்பு மேற்கொண்டு தொழுகைக்குப் பின்னர் நோன்பை முடித்துக் கொள்வது இஸ்லாமியர்களின் வழக்கம்.

The transfer of a math teacher and a physical education teacher from a government school near Veppanahalli in Krishnagiri district, who had threatened fasting students with food and water and told them not to observe Ramadan, has come as a shock.