ஆமணக்கு விதை கலப்பு.. 3 நாட்களானாலும் கெடாத 'இட்லி'.. இதுதான் ஸ்லோ பாய்சன்.. உசுரு முக்கியம் மக்களே!

Krishnagiri

oi-Yogeshwaran Moorthi

கிருஷ்ணகிரி: ஒசூரில் உள்ள ஹோட்டல்களில் விற்பனை செய்யப்படும் இட்லிகள் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க ஆமணக்கு விதைகள் கலக்கப்படுவது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆமணக்கு விதைகள் கலந்த உணவை சாப்பிடுவதால், கல்லீரல், சிறுநீரகம் உள்ளிட்ட பாகங்களில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

அண்மை காலமாக பிரியாணி சாப்பிட்டதால் இளைஞர் உயிரிழப்பு, பிரைடு ரைஸ் சாப்பிட்டதால் இளைஞர் பலி, ஷவர்மா சாப்பிட்ட மாணவி பலி, இவ்வளவு ஏன் சிக்கன் சாப்பிட்ட இளைஞர் பலி என்று கூட செய்திகள் வருவது மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வந்தது.

இதற்கு காரணம் மாறி வரும் உணவு பழக்கவழக்கங்களும், ஃபாஸ்ட் புட் மட்டுமே காரணம் என்று பரவலாக பேசப்பட்டது. இதற்கு மாறாக இட்லி, தோசையே சிறந்தது என்றும் மக்கள் வெளிப்படையாக பேசினர். 2 வயது குழந்தைக்கு கூட இட்லி கொடுத்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது என்பதோடு, பாதுகாப்பான உணவாகவே இட்லி பார்க்கப்பட்டு வந்தது.

The use of castor seeds in the idly sold in hotels in Hosur to prevent them from spoiling has created a shock among people. Doctors have warned that eating food mixed with castor seeds will affect the liver and kidneys.