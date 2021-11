'டெக் சம்பவங்கள் 2' பேஸ்புக்கின் தாய் நிறுவனம் அதிரடி முடிவு; கூகுளுக்கு 20000 கோடி அபராதம் உறுதி!

London

oi-Velmurugan P

லண்டன்: கூகுள் நிறுவனத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட 20 ஆயிரம் கோடி அபராதம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்நிறுவனத்தின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்த ஐரோப்பிய உச்ச நீதிமன்றம் அபராதத்தை உறுதி செய்துள்ளது. தனக்கு வேண்டிய நிறுவனங்களின் ஆன்லைன் விளம்பரங்களை பயனர்களுக்கு பரிந்துரை செய்ததால் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

கூகுள் தேடுபொறி நிறுவனம், தனக்கு வேண்டிய நிறுவனங்களின் ஆன்லைன் விளம்பரங்களை மட்டுமே பயனர்களுக்கு பரிந்துரைத்து முன்னுரிமை அளிப்பதாக ஐரோப்பிய யூனியன் குற்றம்சாட்டியது. விதிமுறையை மீறியதற்காக கூகுள் நிறுவனத்திற்கு ஐரோப்பிய கமிஷன் ரூ.20 ஆயிரம் கோடி அபராதம் விதித்தது.

இதனை தள்ளுபடி செய்யக் கோரி கூகுள் நிறுவனம் ஐரோப்பிய யூனியனின் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தது. இதனால் கூகுள் நிறுவனம் 20 ஆயிரம் கோடி அபராதத்தை செலுத்த வேண்டிய நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

A fine of Rs 20,000 crore has been confirmed for Google. The European Court of Justice dismissed the company's appeal and upheld the fine. Meta decides to remove sexually explicit ads on Facebook and Instagram.