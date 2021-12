"லவ் பண்ணு.. குழந்தை கொடுப்பேன்.." மாணவியிடம் அத்துமீறிய இந்திய மாணவர்! வெளியே தள்ளிய ஆக்ஸ்போர்ட்

London

oi-Rajkumar R

லண்டன்: இங்கிலாந்தில் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக் கழகத்தில் படித்த இந்திய வம்சவாளி மாணவர் ஒருவர், சக மாணவிக்கு 100 பக்கத்தில் மிரட்டல் கடிதம் அனுப்பியதோடு, வாய்ஸ் மெசேஜ்ஜும் அனுப்பி தொல்லை செய்ததால் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

இந்திய வம்சாவளி மாணவரான ஷகில் பவ்னானி என்ற ஆக்ஸ்போர்ட் ப்ரூக்ஸ் பல்கலைக் கழகத்தில் படித்து வந்தார். அதே பல்கலைக் கழகத்தில் நர்சிங் படித்து வந்த மாணவி ஒருவருக்கு, ஷகில் 100 பக்கத்தில் தன்னை தொடர்பில் இருக்குமாரும் மிரட்டல் கடிதம் அனுப்பியதாக புகார் எழுந்தது.

அந்த மாணவியை தன் மனைவியாக்கப் போவதாகவும், தன்னுடைய குழந்தைகளை உன் மூலம் பிறக்க வைக்கப்போகிறேன் என வாய்ஸ் மெசேஜ்களையும் ஷகில் அந்த மாணவிக்கு அனுப்பியதாகவும் கூறப்படுகிறது. உன்னுடன் பேச எனக்கு விருப்பமில்லை என கூறியும் ஷகில் தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்ததால் , எங்கே தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து விடுவாரோ என பயந்த அந்த மாணவி இதுகுறித்து பல்கலைக் கழகத்திலும் காவல் நிலையத்திலும் புகார் அளித்துள்ளார்.

ஓஹோ.. ஒரேடியாக புகழ்ந்த பாமக எம்எல்ஏக்கள்... ரசித்த முதல்வர்.. ஆச்சரியமாக பார்த்த திமுகவினர்!

English summary

A student of Indian descent who stalk a fellow student at Oxford University has been expelled An Indian-origin student at the University of Oxford in the UK was expelled from the university for stalking a fellow student by sending a 100-page letter and sending a voice message.