லண்டன் காந்தி சிலையில் இருந்த அழுக்கு..சுத்தம் செய்த பீகார் துணை முதல்வர் தேஜஸ்வி..குவியும் பாராட்டு

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி பீகார் துணை முதல்வர் தேஜஸ்வி சூர்யா லண்டனில் உள்ள காந்தியின் சிலைக்கு மரியாதை செய்தார். அப்போது சிலையின் மீது இருந்த அழுக்கை அவர் தனது கைக்குட்டையால் சுத்தம் செய்தார். இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியான நிலையில் அவருக்கு நெட்டிசன்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அக்டோபர் 2 காந்தி ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவின் தேசப்பிதாவான மகாத்மா காந்தியின் பஇந்தியாவின் தேசத் தந்தையான மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த நாளை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் காந்தி ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி இன்று காந்தியின் 153ஆவது பிறந்தநாள் உலகம் முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தியா உள்பட வெளிநாடுகளில் உள்ள காந்தியின் சிலைக்கு தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

On the occasion of Gandhi Jayanti, Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Surya paid homage to Gandhi's statue in London. Then he cleaned the dirt on the idol with his handkerchief. After the release of the related video, netizens are praising him.