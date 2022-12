கர்ப்பமா இருக்கீங்களா? வேலை இல்லை போங்க.. பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட பெண்! ப்பா இவ்வளவு லட்சம் இழப்பீடா!

London

oi-Jackson Singh

லண்டன்: கர்ப்பம் தரித்த ஒரே காரணத்துக்காக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட பெண் சட்டப் போராட்டம் நடத்தி ரூ.15 லட்சம் இழப்பீடு பெற்ற சம்பவம் பிரிட்டனில் நடந்துள்ளது.

இன்று அனைத்துத் துறைகளிலும் பெண்கள் கோலோச்சி பல சாதனைகளை புரிந்து வந்தாலும், உடனடியாக அவர்களுக்கு பணியிடங்களில் அங்கீகாரம் வழங்கப்படுவதில்லை. என்னதான் திறமைகள் இருந்தாலும், ஆணாதிக்க மனப்பான்மை கொண்ட இந்த சமூகத்தில் பெண்கள் ஓரங்கட்டப்படுவது அன்றாடம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது.

இதைவிட கொடுமை, பெண்களை வேலைக்கு எடுத்தால் அவர்கள் கர்ப்பமாகி விடுவார்களோ என்ற பயத்தின் காரணமாகவே பல நிறுவனங்கள் பெண்களை வேலைக்கு எடுப்பதை தவிர்த்து விடுகின்றன. மேலும், பணியில் இருக்கும் பெண்கள் கர்ப்பமாகிவிட்டால், அவர்களை ஏதாவது காரணத்தை சொல்லி பணியில் இருந்து நீக்குவதும் நடந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது. வளர்ந்த நாடு, வளரும் நாடு என எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் அனைத்து நாடுகளிலும் இந்தக் கொடுமை அரங்கேறிதான் வருகிறது. அந்த வகையில், வல்லரசு நாடான பிரிட்டனில் கூட இப்படியொரு சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது.

English summary

An incident has happened in England where a woman who was fired for the sole reason of her pregnancy fought a legal battle and got Rs 15 lakh compensation.