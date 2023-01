துப்பாக்கி முனையில் கடத்துனாங்க.. 2 முறை சாவை நேரில் பார்த்தேன்! அதானிக்கு இப்படி ஒரு பிளாஷ் பேக்கா!

London

oi-Jackson Singh

லண்டன்: இந்தியாவில் நம்பர் 1 பணக்காரரும், உலகில் 3-வது பணக்காரருமான கவுதம் அதானி தனது வாழ்நாளில் இரண்டு முறை மரணத்தை நேரில் பார்த்ததாக கூறியுள்ளார்.

ஒரு முறை துப்பாக்கி முனையில் தான் கடத்தப்பட்டுச் சென்ற அதிர்ச்சிகரமான அனுபவத்தையும் கவுதம் அதானி பகிர்ந்து கொண்டார்.

அவை மோசமான அனுபவங்களாக இருந்தாலும் அதில் இருந்து தான் நிறைய கற்றுக்கொண்டதாகவும், வாழ்க்கை குறித்த புரிதலை தனக்கு தந்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

India's No. 1 richest man and 3rd richest man in the world, Gautam Adani has said that he has seen death twice in his lifetime. Gautham Adhani also shared the traumatic experience of being kidnapped at gunpoint once.