எலிசபெத் ராணி இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்க.. பிரிட்டன் செல்கிறார் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு

London

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி இரண்டாவது எலிசபெத் உடல் செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி அடக்கம் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அதில் கலந்துகொள்ள பிரிட்டன் செல்கிறார்.

பிரிட்டன் ராணி 2 வது எலிசபெத்துக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதனை அடுத்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட எலிசபெத் ராணி கடந்த 8 ஆம் தேதி லண்டனில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார்.

எலிசபெத் மரணத்தை தொடர்ந்து அவரது மகன் சார்லஸ் பிரிட்டன் மன்னராக முடிசூட்டிக் கொண்டார். எலிசபெத் மரணத்தை தொடர்ந்து அது தொடர்பான செய்திகளே சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்தன.

English summary

President Draupati Murmu to attend funeral of Britain Queen Elizabeth II: Queen Elizabeth died on last week in scotland. Her body taken to London yesterday and put for public sorrow. Her funeral tooks place at London Westminister