60 ஆண்டுகள்! பேஷன் மாறினாலும் மாறாத அந்த ஹேண்ட் பேக்.! ஒரே மாடலை ராணி எலிசபெத் யூஸ் பண்ண என்ன காரணம்

லண்டன்: பிரிட்டன் ராணி எலிசபெத் கடந்த 60 ஆண்டுகளாகவே ஒரே ஹேண்ட் பேக்கையே பயன்படுத்தி வருகிறார் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா.

கடந்த 70 ஆண்டுகளாகப் பிரிட்டன் மகாராணியாக இருந்தவர் இரண்டாம் ராணி எலிசபெத். இவர் கடந்த 1952ம் ஆண்டு இங்கிலாந்து ராணியாக முடி சூடினார்.

சமீபத்தில் தான் இவர் பதவியேற்று 70 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து இருந்தது. இதற்கான கொண்டாட்டங்களும் கூட பிரிட்டனில் நடைபெற்றது.

பிளாட்டினம் ஜூபிலி கொண்டாட்டத்தில் பிரிட்டன் சோகம்.. விக்டோரியா சாதனையை முறியடித்த ராணி எலிசபெத்!

