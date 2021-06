ஆக்சிஜன் சப்ளை கட்டானதால் 16 பேர் இறக்கவில்லை.. ஆக்ரா மருத்துவனை மீது தவறு இல்லை. விசாரணை குழு

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேச ஆக்ராவில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனை, கோவிட் தொற்று காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளிகளின் ஆக்சிஜன் விநியோகத்தை நிறுத்தினால் என்ன ஆகும் என்பதை அறிய விபரீத முயற்சி செய்து பார்த்ததாக புகார் எழுந்தது. இதன் காரணமாக ஏப்ரல் 27 அன்று ஐந்து நிமிடங்கள் ஆக்ஸிஜன் இல்லாமல் துடிதுடித்து 22 நோயாளிகள் உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்டது.

தற்பெருமையாக ஆக்சிஜனை நிறுத்தியது குறித்து பேசிய வீடியோ வைரலானதால் மருத்துவனை உரிமையாளர் மீது வழக்கு பாய்ந்தது. இந்நிலையில் திடீர் திருப்பமாக மருத்துவமனை உரிமையாளர் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். 16 பேர் ஆக்சிஜன் பிரச்சனை காரணமாக இறக்கவில்லை என்றும் தவறான செய்திகள் பரவிவிட்டதாகவும் விசாரணை அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் 27ம் தேதி ஆக்ராவின் ஸ்ரீ பராஸ் மருத்துவமனையில் 5 நிமிடங்களுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை நிறுத்தப்பட்டது. அதாவது எந்த நோயாளி பிழைக்கின்றனர், யார் தாங்குகிறார்கள் என்பதைப் பார்ப்பதற்காக செய்து பார்க்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. இதன் மூலம் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை சரியாகக் கையாள முடியும் என்றும் காரணம் கூறப்பட்டது,

22 நோயாளிகள் பலியாக 74 பேர் பிழைத்தனர்.

A private hospital in Uttar Pradesh's Agra, whose owner was allegedly caught on audio bragging about how they shut off oxygen supply on April 27 for five minutes in a "mock drill" amid the Covid crisis, has been cleared of allegations that the exercise led to the deaths of 16 patients.