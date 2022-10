சிறுமியை வன்கொடுமை செய்த கொடூரம்.. கர்ப்பமானவரை உயிருடன் எரித்து கொலை.. உ.பியில் அதிர்ச்சி

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் கர்ப்பிணி சிறுமி தீ வைத்து எரிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் 3 பேர் மீது அம்மாநில காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் குறிப்பாக வட இந்தியாவில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.

இதனை தடுக்கும் பொறுப்பில் உள்ள காவல்துறையும் மெத்தன போக்காக செயல்பட்டு வருவதாக பொதுமக்கள் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

English summary

The Uttar Pradesh police have registered a case against 3 people in connection with the incident in which a pregnant girl was set on fire. Sexual crimes against women and children continue to rise in India, particularly in northern India.