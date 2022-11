தாலி கட்ட 5 நிமிஷம் கூட இல்லை! புது காரை ஓட்டி பார்த்த புது மாப்பிள்ளை! அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிருச்சே?

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : திருமணத்தின் போது தனக்கு வரதட்சணையாக கொடுக்கப்பட்ட காரை மணமகன் ஓட்டிப் பார்த்தபோது விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில் கல்யாண வீடு சிறிது நேரத்திலேயே துக்க வீடாக மாறிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

திருமணம் என்பது சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுவது என்பார்கள். இரு மணங்கள் மட்டுமல்லாது இரு குடும்பம் ஒரு சமூகம் என பலரையும் இணைக்கும் ஒரு அற்புத பெருவிழா தான் திருமணம்.

இது வீட்டார்கள் குடைசூழ மணமகள் கழுத்தில் மணமகன் தாலி அணிவிக்க உதிக்கும் புதிய பந்தமானது தலைமுறை தலைமுறையாக தொடரும்.. திருமணம் என்றாலே மகிழ்ச்சிகளுக்கும் கொண்டாட்டங்களுக்கும் அளவே இருக்காது.

English summary

When the bridegroom was driving the car given to him as dowry during the marriage, the wedding house turned into a mourning house after an accident.