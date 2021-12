உ.பி. சட்டசபை தேர்தலில் 300க்கும் அதிகமான இடங்களில் பாஜக வெல்லும்... அமித்ஷா ஆரூடம்

Lucknow

oi-Mathivanan Maran

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக 300க்கும் அதிகமான இடங்களில் வெல்லும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் இன்னும் சில மாதங்களில் நடைபெற உள்ளது. ஓமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் உ.பி. உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தல்கள் நடைபெறுமா? என்கிற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

Union Home Minister Amit said that I want to say that we're going win more than 300 seats in the Uttar Pradesh Assembly election 2022. Samajwadi Party and Bahujan Samaj Party are casteist parties.