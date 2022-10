பயங்கர சத்தம்.. தகர்ந்த சுவர்! சிறுவன் பரிதாப பலி - வெடித்தது குண்டு அல்ல.. LED டிவி - உபியில் பரபர

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் எல்.இ.டி. டிவி வெடித்துச் சிதறியதில் அதை பார்த்துக்கொண்டிருந்த 16 வயது சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே செல்போன், எலெக்ட்ரிக் பைக் ஆகியவை வெடித்து அதை பயன்படுத்துபவர்கள் உயிரிழந்த சம்பவங்கள் அரங்கேறி வரும் நிலையில் முதல் முறையாக எல்.இ.டி. தொலைக்காட்சி வெடித்து சிறுவன் உயிரிழந்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத் பகுதியை சேர்ந்த 16 வயது சிறுவன் ஓமேந்திரா. இவர் தன்னுடைய வீட்டில் உள்ள எல்.இ.டி. டிவியை குடும்பத்துடன் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த டிவி வெடித்துச் சிதறி இருக்கிறது.

English summary

16 year old boy who was watching the LED TV exploded and died tragically in Ghaziabad, Uttarpradesh. For the last few years, when there have been cases of exploding cell phones and electric bikes. LED TV has been added in this list.