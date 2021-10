உபி-ஐ அதிரவைத்த விவசாயிகள் உயிரிழப்பு.. அமைச்சர் மகன் கைது செய்ய தாமதம் ஏன்? பகீர் கிளப்பும் போலீஸ்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச விவசாயிகள் போராட்டம் தொடர்பாக எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்து 24 மணி நேரம் ஆன பிறகும் கூட அமைச்சரின் மகனைக் கைது செய்யாதது ஏன் என்பது குறித்து போலீசார் உயர் அதிகாரி விளக்கம் அளித்துள்ளார்

லக்கிம்பூர் கெரி சம்பவத்தில் விவசாயிகளைப் படுகொலை செய்த குற்றத்தில் மத்திய இணையமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் மகன் ஆஷிஷ் மிஸ்ரா குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார்.

முதல் தகவல் அறிக்கையில் ஆஷிஷின் பெயர் சேர்க்கப்பட்டு 24 மணி நேரம் ஆன பின்பும் அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. இது பெரும் விமர்சனத்துக்குள்ளாகி வரும் நிலையில், உத்தரப்பிரதேச காவல்துறையின் உயர்மட்ட அதிகாரி இது குறித்து விளக்கமளித்துள்ளார்.

English summary

Union minister Ajay Mishra's son Ashish Mishra has not been arrested 24 hours after the First Information Report naming him was filed. Uttar Pradesh farmers protest the latest news.