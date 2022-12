இந்த உணவை நாய் கூட சாப்பிடாது.. சீறிய உ.பி போலீஸ்! தூக்கி அடித்த யோகி.. குட்டு வைத்த உயர் நீதிமன்றம்

Lucknow

லக்னோ: எங்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவை நாய் கூட சாப்பிடாது எனக் கூறிய உத்தரபிரதேசத்தை சேரந்த காவலரை பணியிட மாற்றம் செய்து மாவட்ட எஸ்.பி. பிறப்பித்த உத்தரவை அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.

காவல்துறையினருக்கு வழங்கப்படும் உணவை பொதுவெளியில் விமர்சித்ததன் காரணமாகவே, தான் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக அவர் கூறிய நிலையில், அந்த உத்தரவை நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்ததது.

மேலும், இதுதொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு பிரோஸாபாத் எஸ்பி, உத்தரபிரதேச காவல்துறை டிஜிபி ஆகியோருக்கும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

The Allahabad High Court has stayed the transfer of Uttar Pradesh Police constable Manoj Kumar who had protested against the alleged substandard food being served at the mess at Firozabad police canteen.