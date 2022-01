பசு பாதுகாப்பு பெயரில்.. வன்முறையில் ஈடுபட்ட இந்து யுவ வாகினி அமைப்பு, யோகிக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம்

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்ய யுவ வாகினி அமைப்பு களமிறங்கியிருக்கிறது.

பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில தேர்தல் விரைவில் நடக்கவிருக்கிறது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்து வருகிறது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது. வரும் பிப்ரவரி 10ம் தேதி முதற்கட்ட தேர்தல் நடக்கிறது. இதற்கான வேட்பாளர்களை அம்மாநில கட்சிகள் அறிவித்து வருகின்றன.

ராமர் கிட்டவே கேட்டேன்.. நல்லவேளை அயோத்தியில் யோகி போட்டியிடலை.. புயலை கிளப்பிய ராமர் கோவில் பூசாரி!

English summary

UP assembly Election: Chief Minister Yogi Adityanath is contesting the elections for the first time. The Yuva Vagini organization has launched a campaign in support of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath.