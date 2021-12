உத்தரபிரதேசத்தில் சட்டசபைத் தேர்தலை நடத்தலாமா? தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் மூன்று நாட்கள் ஆய்வு

Lucknow

லாக்னௌ: இந்தியாவில் உருமாறிய ஓமிக்ரான் வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த சூழலில் அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடைபெறவுள்ள ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல்களை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் சுஷீல் சந்திரா தலைமையில் அதிகாரிகள் இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு உத்தரபிரதேச மாநிலத்திற்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

ஓமிக்ரான் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த இரவுநேர ஊரடங்கு உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகளை பல்வேறு மாநில அரசுகளும் விதித்து வருகின்றன. அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில் கோவா, மணிப்பூர், பஞ்சாப், உத்தரப் பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

ஓமிக்ரான் அச்சுறுத்தலை கருத்தில் கொண்டு உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தலை ஒன்று அல்லது இரண்டு மாதங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் தள்ளி வைக்க வேண்டும். தேர்தல் தொடர்பான கூட்டங்களுக்கு பிரதமர் மோடி தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சேகர் யாதவ் தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

The three-day visit of the Chief election commissioner Sushil Chandra, election commissioners Rajiv Kumar and Anup Chandra Pandey to Uttar Pradesh will start on Tuesday will review the preparations for the assembly elections in meetings with state government officers on December 28, 29 and 30.